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تكنولوجيا وعلوم

شاومي تطرح تلفزيوناً ذكياً بنظام غوغل

Lebanon 24
26-05-2024 | 16:00
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أطلقت شركة شاومي التلفزيون الذكي TV A 43 FHD الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل غوغل TV ويدعم المساعد الرقمي غوغل Assistant.

وأوضحت الشركة الصينية أن الجها الجديد يمتاز بشاشة قياس 43 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.
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ويدعم التلفزيون تقنيات الصوت الفائقة Dolby Audio وDTS:X وDTS Virtual:X Sound، مع سماعتين بقدرة 8 وات لكل منهما.
ويدعم الجهاز الجديد أيضاً تقنيات Chromecast وMiracast، ويشتمل على ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، وهو مزود بمنفذي HDMI ومنفذي USB 2.0، فضلاً عن منفذ Ethernet ومدخل AV.
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