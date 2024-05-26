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تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك: هذا ما يفعله واتساب بمحادثاتكم كل ليلة

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:00
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هاجم الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تطبيق التراسل الفوري "واتساب" واتهمه بسرقة بيانات المستخدمين خلال كل ليلة.

وكتب إيلون ماسك على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يقوم واتساب بتصدير بيانات المستخدم الخاصة بك كل ليلة.. لا يزال بعض الناس يعتقدون أنه آمن".
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كما شارك ماسك أيضا مقطع فيديو لحوار صحفي يقول فيه الضيف إن واتساب يقوم بفتح ميكروفونات هواتف المستخدمين ويجمع البيانات من أجل استخدامها في أغراض تجارية ودعائية.
وسبق للملياردير الأميركي أن أكد بأنه لا يمكن الوثوق في تطبيق التواصل الفوري "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.
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