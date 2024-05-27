تلفزيون جديد يعمل بنظام "غوغل".. اليكم مميزاته

طرحت شركة شاومي الصينية، التلفزيون الذكي TV A 43 FHD الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل غوغل TV ويدعم المساعد الرقمي "غوغل Assistant".



ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة قياس 43 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.

Advertisement



كما يدعم التلفز يون تقنيات الصوت الفائقة Dolby Audio وDTS:X وDTS Virtual:X Sound، مع سماعتين بقدرة 8 وات لكل منهما.

ويدعم الجهاز الجديد أيضاً تقنيات Chromecast وMiracast، ويشتمل على ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، وهو مزود بمنفذي HDMI ومنفذي USB 2.0، فضلاً عن منفذ Ethernet ومدخل AV.