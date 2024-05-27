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تكنولوجيا وعلوم

تلفزيون جديد يعمل بنظام "غوغل".. اليكم مميزاته

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:00
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طرحت شركة شاومي الصينية، التلفزيون الذكي TV A 43 FHD الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل غوغل TV ويدعم المساعد الرقمي "غوغل Assistant".

ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة قياس 43 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.
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كما يدعم التلفز يون تقنيات الصوت الفائقة Dolby Audio وDTS:X وDTS Virtual:X Sound، مع سماعتين بقدرة 8 وات لكل منهما.
 
ويدعم الجهاز الجديد أيضاً تقنيات Chromecast وMiracast، ويشتمل على ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، وهو مزود بمنفذي HDMI ومنفذي USB 2.0، فضلاً عن منفذ Ethernet ومدخل AV.
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