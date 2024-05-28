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تكنولوجيا وعلوم
لتقديم البث ونقل البيانات.. روسيا تطوّر قمرًا محلي الصنع للإتصالات
Lebanon 24
28-05-2024
|
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تساهم مؤسسة "روستيخ" الروسية في تصنيع بعض أجزاء قمر اتصالات روسي جديد " Express-AMU"، جميع مكوناته مصنعة محليا.
وأشار في بيان إلى أن المكونات التي صنعتها Ruselectronics ستستخدم في أنظمة التحكم الآلي لبعض مكونات القمر الجديد، وبفضلها سيتم تشغيل بعض المحركات الكهربائية والهيدروليكية وأجهزة ترحيل الإشارات الموجودة في القمر، الأمر الذي سيمكن القمر من توفير خدمات نقل البيانات وخدمات البث التلفزيوني".
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ومن جهته قال رئيس مكتب التصاميم التقنية التابع لشركة Ruselectronics، أليكسي ديموفسكي:"بحلول منتصف عام 2025 من المفترض أن نقوم بتسليم المكونات التي نطورها للقمر الجديد إلى العملاء". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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