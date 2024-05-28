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تكنولوجيا وعلوم

سعرها رخيص.. هونر تطلق السماعة اللاسلكية "Honor Earbuds X7"

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:53
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أعلنت شركة هونر إطلاق السماعة اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds X7 التي تتميز ببطارية ذات عمر طويل، وجودة صوت عالية مع الحفاظ على سعر رخيص للغاية.

وتأتي السماعة الجديدة بتصميم جذاب، ولها بطارية مميزة، إذ تدوم بطارية كل سماعة لمدة تصل إلى 9 ساعات من الاستخدام المتواصل لكل مرة شحن، في حين توفر علبة الشحن المرفقة 30 ساعة إضافية من التشغيل، وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع، إذ تتيح السماعات ثلاث ساعات من التشغيل بعد شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط.
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وتتوفر سماعة Honor Earbuds X7 باللونين الأزرق والأبيض، ويمكن التحكم في السماعة عبر اللمس والإيماءات، ومنها النقر المزدوج للرد على المكالمات أو إنهائها أو تشغيل الموسيقى أو إيقافها، أو الضغط الطويل على السماعة لرفض المكالمات.

وتتوفر السماعة الجديدة بسعر رخيص قدره 40 دولارًا أمريكيًا فقط، وقد بدأت هونر توفير السماعة في متاجر التجزئة داخل الصين، ولم تكشف الشركة عن موعد إطلاق السماعة في الأسواق العالمية، لكن من المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القادمة مثل الإصدارات السابقة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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