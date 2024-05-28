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تكنولوجيا وعلوم

الحرب عليها بدأت.. احذروا أدوات حظر الإعلانات على يوتيوب

Lebanon 24
28-05-2024 | 03:19
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يواجه مستخدمو يوتيوب الذين ثبتوا أدوات حظر الإعلانات مشكلة تتسبب بانتقال مقاطع الفيديو مباشرةً إلى النهاية، في حين يعود تشغيل الفيديو إلى الوضع الطبيعي عند تعطيل أداة حظر الإعلانات.

ويبدو أن هذه المشكلة تحدث بصفتها جزءًا من اختبار جديد للمنصة المملوكة لشركة غوغل، إذ أصبح عرض المحتوى دون الاضطرار إلى مشاهدة الإعلانات أمرًا صعبًا للغاية في حال لم تكن مشتركًا في YouTube Premium.
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ونجحت يوتيوب في إغلاق تطبيق YouTube Vanced الشهير التابع لجهة خارجية في عام 2022 لتشجيع المستخدمين على الدفع والانضمام إلى YouTube Premium إذا كانوا يبحثون عن تجربة خالية من الإعلانات.

وفي عام 2023، أعلنت المنصة حربًا على أدوات حظر الإعلانات، وبدأت باختبار حظر أدوات حظر الإعلانات.

وفي وقت لاحق من عام 2023، أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على تشغيل مقاطع الفيديو إذا اكتشفت المنصة أداة حظر الإعلانات، مما يمنح المستخدمين 3 مخالفات أو 3 مقاطع فيديو يُسمح من خلالها لأدوات حظر الإعلانات بالعمل، ويصبح التشغيل غير متاح بعد ذلك. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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