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كواكب ستصطف ونجوم ستنفجر.. ظواهر فلكية نادرة سنراها لمرة واحدة وهذا موعدها!

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:00
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بعد الظواهر الفلكية العديدة التي شهدناها، يترقب العالم ظاهرة نادرة جديدة تُعرف باسم "اصطفاف الكواكب"، ستبدأ في الثالث من حزيران المقبل، حيث تصطف ستة كواكب وهي عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وراء بعضها ويكون القمر سابعهم.
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الاصطفاف ليس حقيقيا إنما يتهيئ لنا في السماء ويستمر حتى أواخر شهر حزيران، ليبدو في بعض الأحيان وكأن هذه الكواكب تلاحق الشمس في حركتها ضمن منظر فريد، وسيختلف ترتيب هذه الكواكب بحسب موقعك على سطح الأرض.

وكالة الفضاء الأميركية ناسا قالت إن أفضل الأوقات لمشاهدة موكب الكواكب سيكون مع شروق الشمس بشرط أن تكون السماء صافية، و في بعض البلدان قد يضطر الناس للاستعانة بتلسكوب للاستمتاع بالمنظر.

العرض المثالي سيكون في التاسع و العشرين من حزيران إذ سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحا.

هذا الحدث الفلكي لن يكون الوحيد في السماء هذه السنة، ففي كانون الأول المقبل سيتمكن الناس في أماكن مختلفة من مشاهدة انفجار نوفا.

نوفا يحدث بعد انفجار بين نجم كبير وآخر صغير يدور حوله ليظهر في سماء الأرض ضوء يستمر أياما عدة ويشبه ضوء نجم الشمال.

البشرية ستشاهد هذا الانفجار للمرة الثالثة منذ اكتشافها في القرن الثامن عشر. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

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