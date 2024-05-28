Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من بين الأفضل.. هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1205062-638524926158425622.jpg
Doc-P-1205062-638524926158425622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت هواوي عن حاسبها الجديد "MatePad 11.5 S" المجهز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم ببعض التطبيقات عن بعد، إذ يصنف من بين أفضل الحواسب المحمولة بسبب موصفاته وتقنياته الممتازة.
Advertisement
 
أما شاشاته فجاءت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 291 شمعة/م تقريبا.


ويعمل الجهاز بنظام Harmony OS 4.2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت، كما حصل على العديد من الميزات للاقتران بسهولة مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة المحمولة.

وزوّد بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بـ 4 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.0، وتقنيات "بلوتوث-5.2"، وبطارية بسعة 8800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط، كما يدعم هذا الحاسب ميزة الشحن العكسي إذ يتم استعماله لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى لاسلكيا. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:32 | 2024-05-28
04:00 | 2024-05-28
03:19 | 2024-05-28
02:53 | 2024-05-28
00:30 | 2024-05-28
00:03 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24