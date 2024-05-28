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تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعد للكشف عن نهج مختلف للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:32
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تستعد أبل للكشف عن نهج مختلف للذكاء الاصطناعي، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 المقرر عقده في 10 حزيران  المقبل، مع التركيز على الأدوات التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، وتَرْك بعض الميزات الأكثر إثارة للمنافسين الآخرين، إذ تراهن الشركة على قاعدة مستخدميها العملاقة الذين تتجاوز المليار مستخدم للفوز بهذا السباق، وفق "بلومبرغ".
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وتخطط الشركة الأميركية لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى أنظمة تشغيل هواتفها iOS 18، وحواسيبها macOS 15، وستتوافق هذه المزايا مع أجهزتها العاملة بشرائح معالجات من العام الماضي، بالإضافة إلى النسخ الأحدث منها.

وستخصص أبل جزءاً كبيراً من مؤتمرها السنوي للمطورين، لرفع النقاب عن مشروعها Project Greymatter، وهو عبارة عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستدمجها الشركة في التطبيقات الأساسية، مثل Safari، وPhotos، وNotes، إضافة إلى تقديم ميزة لتلخيص الإشعارات.

ويتضمن المشروع الجديد مزايا من بينها، التفريغ النصي للمذكرات الصوتية داخل تطبيق Memos، وتعديل الصور داخل تطبيق Photos باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يحصل محرك البحث المحلي Spotlight على ميزة تسهّل العثور على الملفات والمعلومات المختلفة عبر مختلف الأجهزة، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل المحتوى بمختلف أنواعها، وهذا يشبه إلى حد كبير ميزة Recall التي كشفت عنها مايكروسوفت مؤخراً ضمن الجيل الجديد من حواسيب Copilot+ PC الشخصية.

كما سيتم تحسين البحث على الإنترنت عبر متصفح Safari، إذ من المتوقع أن يحصل مستخدموه على تجربة بحث مميزة، لتتمكن من مضاهاة ما تقدمه متصفحات مثل "Arc، وجوجل كروم، وإيدج، وبرايف"، وغيرها ممن وظفوا الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تصفح مختلفة.

وسيحصل مساعد أبل الشخصي Siri على ترقية تُعد الأضخم منذ إطلاقه في 2011، تضيف إلى المزيد من التفاعلات الطبيعية بناء على نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بالشركة، حيث سيكون أكثر بشرية في أسلوب التواصل ونبرة الصوت، وأيضاً في سرعة التجاوب ودقة المعلومات.
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