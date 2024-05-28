توصية لمستخدمي آيفون بإيقاف تشغيل الجهاز بشكل مستمر

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ذكر تقرير لموقع "غيكي غادجيتس" أن إغلاق جهاز آيفون قد يكون له تأثير كبير على أداء الجهاز وأمانته وكفاءة تخزينه.ووفق الموقع، فإن أحد الأسباب الرئيسة لإيقاف تشغيل جهاز آيفون بانتظام، هو تعزيز الأمن السيبراني للجهاز في وقت أصبحت فيه التهديدات السيبرانية معقدة بشكل متزايد، حيث إن إيقاف تشغيل الجهاز يعطل أي أنشطة ضارة مستمرة.وأشار التقرير إلى أنه حالة اختراق جهاز آيفون، بواسطة برامج ضارة دون علم المستخدم، فإن إعادة التشغيل أسبوعيا يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بهذه التهديدات، لأن ذلك يمنع البرامج الضارة من العمل بشكل مستمر في الخلفية وربما سرقة المعلومات الحساسة.وخلال استخدام تطبيقات وميزات متنوعة على جهاز آيفون، تقوم ذاكرة الوصول العشوائي بتخزين البيانات المؤقتة لضمان الأداء السلس والفعال، ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح مزدحمة بالبيانات غير الضرورية، مما يؤدي إلى مشكلات في الأداء.وذكر التقرير، بأن إيقاف تشغيل جهاز آيفون بانتظام، يمكنه مسح ذاكرة الوصول العشوائي بشكل فعال، وحل المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المجمدة أو المعطوبة، ونتيجة لذلك، يمكن للجهاز أن يعمل بسلاسة أكبر، مع تحسين أوقات الاستجابة وتقليل أعطال التطبيقات.كما يمكن أن تساعد إعادة تشغيل جهاز آيفون، أيضا في إدارة مساحة التخزين، فأثناء استخدام الجهاز، يقوم بتجميع الملفات المؤقتة وبيانات ذاكرة التخزين المؤقت والملفات الأخرى ذات الصلة بالنظام والتي يمكن أن تشغل قدرا كبيرا من مساحة التخزين.ووفق التقرير، فعندما يعمل آيفون بشكل مستمر دون انقطاع، فإنه يراكم مجموعة متنوعة من العمليات والتطبيقات في الخلفية التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء أدائه تدريجيا، وقد لا تكون هذه العمليات واضحة على الفور، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي على سرعة جهازك واستجابته.لكن، من خلال إيقاف تشغيل جهاز آيفون مرة واحدة في الأسبوع، يمكن تحديث نظامه بشكل فعال، ومسح عمليات الخلفية غير الضرورية ومنح الجهاز بداية جديدة.