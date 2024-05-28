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تكنولوجيا وعلوم

أوبرا تتعاون مع غوغل لإضافة Gemini إلى متصفحها

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:00
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أعلنت شركة أوبرا تعزيز قدرات مساعدها الذكي المدمج في متصفحها “Aria” بإضافة نماذج الذكاء الاصطناعي “Gemini” من جوجل، مما سيوفر للمستخدمين تجربة محسنة وأداءً عاليًا عند استخدام متصفح الشركة.

 وكانت أوبرا قد أطلقت المساعد الذكي “Aria” سابقًا للمستخدمين، وقد كان يعتمد بالأساس على قدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) من شركة OpenAI فقط قبل الشراكة مع غوغل.

 ووفقًا لشركة أوبرا، يمكن لمحرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها المدمج في المتصفح تعرّف نية المستخدم بناءً على استفساره الذي يقدمه للمساعد الذكي، ثم تحديد النموذج المناسب لاستخدامه في كل مهمة معينة.

 ويعني ذلك أن المتصفح نفسه سيختار النموذج الذي يراه ملائمًا لكل استفسار، ولا يُعرف إذا كان المتصفح سيتيح إمكانية التبديل بين النماذج بطريقة يدوية.وقالت أوبرا إن دمج Gemini سيُمكّن متصفحها من توفير أحدث المعلومات لمستخدميها بأداء عالٍ.

 وتطور جوجل نماذج Gemini وتتيحها للمستخدمين والشركات بإصدارات مختلفة تلبي الاحتياجات المتباينة لهم، كما تدمجها على نطاق واسع في خدماتها وتطبيقاتها ونظام أندرويد.

 وتتيح شراكة أوبرا مع جوجل بعض المزايا في مساعد Aria الذكي كجزء من برنامج AI Feature Drop، إذ يمكن للمستخدمين الآن تجربة ميزة توليد الصور الجديدة التي تعتمد على نموذج Imagen 2 من غوغل مجانًا، بالإضافة إلى الاستماع إلى مساعد Aria وهو يقرأ الردود بطريقة مميزة باستخدام نموذج تحويل النص إلى الصوت من غوغل.

 وتختبر أوبرا تلك المزايا الجديدة في الإصدار التجريبي من المتصفح، ومن المقرر طرحها لاحقًا لكافة المستخدمين. (ait news)

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