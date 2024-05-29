ميزة مهمة جداً.. هذا جديد تطبيق "تروكولر"!

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وتستخدم هذه الأداة المبتكرة الذكاء الاصطناعي لتحديد الأصوات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي أثناء المكالمات الهاتفية وتنبيه المستخدمين في الوقت الفعلي.وتزايدت عمليات الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تحاكي الأصوات البشرية من أجل الابتزاز المالي، منذ ظهورها أول مرة في عام 2019 تقريبًا.وغالباً ما يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي لجمع عينات صوتية وتدريب الذكاء الاصطناعي على استنساخ الأصوات، التي يستخدمونها بعد ذلك لخداع عائلة الشخص.وإدراكاً للتهديد المتزايد، طورت تروكولر أداة "AI Call Scanner" لمكافحة عمليات الاحتيال المعقدة هذه.وصممت تروكولر ميزة "AI Call Scanner" للتمييز بين الأصوات البشرية والأصوات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، مما يحمي المستخدمين من عمليات الاحتيال.وأدمجت الخدمة هذه الميزة في تطبيقها لنظام التشغيل أندرويد، وهي جزء من الاشتراك المميز، وتطرح في الولايات المتحدة أولًا، تليها الهند وأسواق تروكولر الكبرى الأخرى.وعند تلقي مكالمة مشبوهة، يمكن للمستخدمين النقر على زر داخل التطبيق لتنشيط "AI Call Scanner" وتتكامل المكالمة بعد ذلك مع خط آمن يسجل عينة من صوت المتصل.وتحلل هذه العينة من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بخدمة تروكولر الذي يحدد بسرعة إذا كان الصوت بشريًا أم صادرًا عن الذكاء الاصطناعي.ومن أجل استخدام ميزة "AI Call Scanner"، يجب تعيين تروكولر بصفته تطبيق الاتصال الافتراضي لديك، وفي حال بدت المكالمة مشبوهة، فإن بإمكانك النقر على زر Start AI Detection في التطبيق من أجل تعليق المكالمة لمدة وجيزة في حين يحلل الذكاء الاصطناعي الصوت.وتظهر رسالة تقول "تحليل"، مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل، وتتلقى أثناء المكالمة رسالة توضح إذا كان الصوت بشريًا أم صادرًا عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لك باتخاذ إجراء فوري.وتقول تروكولر إنها تستكشف أيضًا طرقًا لتحسين ميزة "AI Call Scanner"، ويشمل ذلك تعزيز الدقة وتقليل أوقات الاستجابة والتكيف مع تقنيات التركيب الصوتي الجديدة.