لإعداد شريحة "eSIM" في هواتف أندرويد.. إليكم الطريقة

شهدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في استخدام شريحة eSIM الإلكترونية في الهواتف الذكية؛ إذ يتوفر في الوقت الحالي مجموعة واسعة من هواتف أندرويد التي تدعم شريحة eSIM؛ بالإضافة إلى هواتف آيفون ابتداءً من iPhone 12، وساعات آبل الذكية ابتداءً من إصدار Watch Series 3، وساعات سامسونج الذكية ابتداءً من إصدار (Gear S2).

فإذا كنت تمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد ويدعم شرائح eSIM، وتفكر في البدء باستخدام شريحة إلكترونية سيساعدك هذا المقال في تعرّف كيفية إعدادها في هاتفك.



أولًا: ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM؟

الشريحة الإلكترونية (eSIM) هي رقاقة إلكترونية مضمنة داخل الجهاز ولا يمكن استخراجها وتعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية، وتتيح الاتصال بمزود الخدمة دون الحاجة إلى استخدام الشريحة التقليدية، ويمكن تنشيطها من أي شركة اتصالات، وتتيح لك الحصول على أرقام متعددة في جهاز واحد.



ولتتعرف الفرق بين شريحتي SIM و eSIM؟ يمكنك الاطلاع على مقال: “ما الفرق بين شريحتي الهاتف SIM و eSIM؟“.



ثانيًا: كيفية إعداد eSIM في هواتف أندرويد:

يمكن إعداد شريحة eSIM في هواتف أندرويد بطريقة سهلة تختلف قليلًا بحسب نوع الهاتف، وسنوضح فيما يلي كيفية إعدادها في هواتف جوجل وسامسونج جالاكسي وهواتف ون بلس:



إعداد شريحة eSIM في هواتف جوجل Pixel:

لإعداد شريحة eSIM في أي هاتف من هواتف جوجل بكسل ابتداءً من إصدار (Pixel 2) وأي إصدار أحدث، اتبع الخطوات التالية:



- افتح تطبيق الإعدادات في هاتف Pixel، ثم انقر فوق زر (الشبكة والإنترنت) Network & internet.

- انقر فوق زر (SIMs)، ثم انقر فوق (إضافة SIM) Add SIM.

- انقر فوق زر (إعداد eSIM) Set up an eSIM، ثم حدد شبكة الاتصالات التي تتعامل معها.

- اتبع الخطوات التي ستظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.

- إعداد شريحة eSIM في هواتف سامسونغ جالاكسي:

لإعداد شريحة eSIM في هواتف سامسونغ جالاكسي ابتداءً من سلسلة Galaxy S20 وأي إصدار أحدث، اتبع الخطوات التالية:



- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج الخاص بك، ثم انقر فوق زر (الاتصالات) Connections.

- مرر إلى الأسفل، ثم اختر (مدير بطاقة SIM) SIM manager.

- انقر فوق زر (إضافة eSIM) Add eSIM.

- اختر إما (مسح رمز الاستجابة السريعة) Scan QR code، أو (ابحث عن eSIMs) Search for eSIMs.

- في حال اختيار البحث عن eSIMs، حدد اسم شركة الاتصالات التي تتعامل معها. وبخلاف ذلك، اتبع الخطوات التي ستظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.

إعداد شريحة eSIM في هواتف OnePlus:

لإعداد شريحة eSIM في هواتف OnePlus، اتبع الخطوات التالية:



- افتح تطبيق الإعدادات في هاتف OnePlus.

- انقر فوق (شبكة الهاتف المحمول) Mobile network.

- انقر فوق زر eSIM.

- تحقق من تفعيل خيار eSIM في الجزء العلوي من الشاشة.

- انقر فوق (إضافة eSIM) Add eSIM.

- في الزاوية اليمنى السفلية، انقر فوق زر (التالي) Next.

- اتبع الخطوات التي ستظهر على الشاشة لإكمال عملية إعداد eSIM.

ثالثًا: هل يمكنك نقل شريحة eSIM من هاتف إلى آخر؟

أصبحت أداة نقل eSIM من جوجل متاحة الآن للاستخدام بعد ظهورها أول مرة في معرض MWC 2023، وقد قدمت شركة سامسونج أيضًا أداة نقل eSIM خاصة بها مع إطلاق إصدار One UI 5.1. ولكن لا توفر كل شركات تصنيع هواتف أندرويد أداة خاصة لنقل شريحة eSIM.



ففي حال كنت تستخدم هاتفًا يدعم شريحة eSIM من هواتف جوجل بكسل أو هواتف سامسونج جالاكسي، اتبع الخطوات التالية لنقل الشريحة من هاتف إلى آخر:



إذا كنت تستخدم هاتف Pixel فاتبع الخطوات التالية:



- افتح تطبيق الإعدادات في هاتف Pixel، ثم انقر فوق زر (الشبكة والإنترنت) Network & internet.

- انقر فوق زر (SIMs)، ثم انقر فوق (إضافة SIM) Add SIM.

- انقر فوق خيار (نقل بطاقة SIM من جهاز آخر) Transfer SIM from another device، ثم اتبع الخطوات التي ستظهر على الشاشة لإكمال عملية النقل.

إذا كنت تستخدم هاتف سامسونج جالاكسي، فاتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم انقر فوق زر (الاتصالات) Connections.

- مرر إلى الأسفل، ثم اختر (مدير بطاقة SIM) SIM manager.

- انقر فوق زر (إضافة eSIM) Add eSIM.

- انقر فوق خيار (نقل بطاقة SIM من جهاز آخر) Transfer SIM from another device، ثم اتبع الخطوات التي ستظهر على الشاشة لإكمال عملية النقل.