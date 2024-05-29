"يوتيوب" تدخل مجال الألعاب الالكترونية.. وهذه آخر خطوة لها

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وكانت يوتيوب قد بدأت تجربتها في عالم الألعاب العام الماضي بتقديم مبادرة Playables لمشتركي يوتيوب بريميوم، وكانت المرحلة الأولى قد تضمنت عددًا أقل من الألعاب، كما استمرت لمدة محدودة فقط، وانتهت في مارس الماضي.وأعلنت المنصة عبر مدونتها الرسمية إتاحة الألعاب ضمن مبادرة Playables، وهي تقدم للمستخدم أكثر من 75 لعبة مختلفة، مثل ألعاب الشطرنج والكلمات المتقاطعة والألعاب الشهيرة مثل Angry Birds Showdown وCut the Rope وغيرها.يُذكر أن تلك الألعاب يمكن تشغيلها مباشرةً من المتصفح أو داخل تطبيق يوتيوب دون الحاجة إلى تنزيلها.ويمكن تجربة الألعاب الجديدة عند توفرها بالتوجه إلى صفحة يوتيوب الرئيسية، إما على سطح المكتب أو في تطبيقات الأجهزة المحمولة، ثم البحث عن الألعاب القابلة للتشغيل Playable من تبويب الاستكشاف Explore، ويمكن أيضًا مشاركة اللعبة مع الأصدقاء، من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاثة الإضافية. وستتيح المنصة أيضًا إمكانية حفظ التقدم في الألعاب، وتتبع أفضل النتائج.وقالت يوتيوب إنها ستوفر تلك الألعاب للمزيد من المستخدمين خلال الأشهر القادمة، مما يعني أنها ستتوفر تدريجيًا للمستخدمين.وتعتمد بعض المنصات حاليًا على تقديم ألعاب بسيطة كوسيلة لجذب المشتركين، وجعلهم يقضون أوقاتًا طويلة فيها، بالإضافة إلى تعزيز ولائهم، وزيادة فرص تحقيق الإيرادات من خلال الإعلانات أو الاشتراكات.وعلى سبيل المثال، أضافت لينكدإن حديثًا بعض الألعاب للمستخدمين، وكذلك منصات أخرى مثل صحيفة نيويورك تايمز.ومع استمرار نمو قطاع الألعاب، من المتوقع أن تستمر الشركات التقنية بالاستثمار في هذا المجال، وقد نشهد تطورات جديدة تشمل تقديم تجارب ألعاب مبتكرة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وقد تتوسع الشراكات بين منصات الألعاب والشركات التقنية لتقديم محتوى حصري يجذب مزيدًا من المشتركين.