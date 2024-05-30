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تكنولوجيا وعلوم

متصفحك الافتراضي.. كيف تغيره في ويندوز 11؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 02:37
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تغيير متصفح الإنترنت الافتراضي على نظام ويندوز ليس بالأمر السهل أو المباشر. قد تعتقد أن الأمر بسيط مثل الضغط على زر "المتصفح الافتراضي" الذي قد يظهر لك عند تثبيت متصفح جديد، لكن الأمر ليس كذلك في معظم الأحيان. فبدلا من اختيار تطبيق متصفح افتراضي يفتح في كل مرة تضغط فيها على رابط، فإن نظام ويندوز يطلب منك تعيين متصفح افتراضي لكل رابط ونوع ملف قد تضغط عليه.
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لذا، لنفترض أنك حمّلت متصفح غوغل كروم على حاسوبك الشخصي، وأصبحت جاهزا للانتقال إليه. عند تشغيله، قد ترى خيارا يتيح لك تعيين كروم كمتصفحك الافتراضي، اضغط على هذا الخيار ولكن لا تفترض أن إعداداتك ستتغير بالكامل.

بدلا من ذلك، سيقودك هذا الخيار إلى الإعدادات ومنها التطبيقات ثم خيار التطبيقات الافتراضية. إن لم يظهر لك خيار المتصفح الافتراضي، يمكنك ببساطة التوجه إلى صفحة الإعدادات بنفسك.

وفي صفحة "التطبيقات الافتراضية"، اختر المتصفح الذي تفضله. ستجد هنا كل أنواع خيارات الملفات، مثل ملفات إتش تي إم إل (HTML) وبي دي إف (PDF) وويب بي (WEBP) وغيرها، وهي الروابط وأنواع الملفات المختلفة التي يمكنك ربطها بأي متصفح افتراضي تختاره.

لكن يمكنك تجاهل خيارات هذه الروابط، إذا كان متصفحك يوفر لك خيار "تعيين متصفح افتراضي" في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة. اضغط على هذا الخيار وسيقوم تلقائيا بإعداد نفسه كمتصفح افتراضي لأنواع الروابط والملفات الرئيسية.

بعض المتصفحات، مثل فايرفوكس، تضبط هذه الخيارات تلقائيا عندما تضغط على اختيار "تعيين كمتصفح افتراضي" عند تشغيل التطبيق لأول مرة، بينما متصفح كروم يطلب منك الانتقال إلى صفحة الإعدادات بنفسك. (الجزيرة)
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