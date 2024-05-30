ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء (صور وفيديو)

التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية "MRO" التابعة لـ"ناسا"، صورة لثقب غريب على المريخ يُعتقد أنه فوهة بركانية، وأثار هذا الثقب حيرة العلماء.

ويقع الثقب في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ارتفاعه نحو 10 كيلومترات فوق متوسط ارتفاع الكوكب.

وكانت هذه المنطقة نشطة بركانيًا في الماضي، وبحسب العلماء هناك الكثير من الشكوك، أن هذه الحفرة هي نتيجة مباشرة للنشاط البركاني القديم.



وتم التقاط صورتين بواسطة كاميرا التصوير العلمي العالية الدقة "HiRISE"، وتُظهر إحدى الصور جدارًا جانبيًا مضاءً، ما قد يشير إلى أنها تؤدي إلى كهف من الحمم البركانية.



وفي الصورة الثانية يظهر جدار جانبي غير مضاء، يشير إلى عدم وجود كهف من الحمم البركانية، ويمكن أن يكون الثقب الموجود في الصورة مجرد حفرة.



ووفقا للعلماء، فإن فهم أسباب تشكل الحفر والفوهات البركانية على القمر أسهل بالمقارنة مع المريخ.



ومن الناحية العلمية، لا يوجد سبب يمنع وجود فوهات لحمم بركانية على المريخ، بما أن جاذبية المريخ أضعف بكثير من جاذبية الأرض، هذا من شأنه أن يسمح بوجود فوهات بركانية أكبر بكثير بحسب Universe Today.



وكشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أن خطتها لجلب عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، تم تأجيلها بهدف تقليل النفقات.

ولا تزال فوهات الحمم البركانية على المريخ لغزا، وفي السنوات الماضية، وجد العلماء الكثير من الأدلة المورفولوجية التي تشير إلى وجودها بكثرة. (سبوتنيك)