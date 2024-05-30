OpenAI تتيح الوصول إلى روبوتات GPT المخصصة مجانًا

أعلنت شركة OpenAI عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إضافة مزايا جديدة لأصحاب الاشتراكات المجانية في ChatGPT، وأبرزها الوصول إلى الروبوتات المخصصة GPTs التي تطلق عليها اسم GPTs من خلال متجرها الخاص.

ويمكن الآن لأولئك المستخدمين الاستمتاع بالمزيد من المزايا المتقدمة، مثل تحليل الرسوم البيانية وطرح الأسئلة حول الصور، والبحث عبر الإنترنت اعتمادًا على محرك البحث “بينج”، ورفع الملفات، وهي مزايا كانت متاحة حصريًا لأصحاب الاشتراكات المأجورة فقط.

ومع ذلك، ستكون هناك بعض القيود المفروضة على استخدام أصحاب الحسابات المجانية تلك المزايا، ومنها عدم القدرة على إنشاء روبوتات GPT مخصصة ونشرها، وإنما الاستفادة فقط من الروبوتات المتاحة في المتجر.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من الروبوتات المخصصة في متجر GPT، ومنها روبوت Consensus للبحث وتجميع النتائج من ملايين الأوراق البحثية الأكاديمية، وروبوت معلم البرمجة من Khan Academy، وروبوت Canva لتصميم العروض التقديمية ومنشورات الشبكات الاجتماعية، وغيرها من الروبوتات المختلفة.

وتتيح مزايا تحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية للمستخدمين إمكانية ربط البيانات الموجودة في خدمات التخزين السحابية مثل ون درايف أو جوجل درايف بروبوت ChatGPT لتحليلها بسرعة، وإنشاء رسوم بيانية قابلة للتخصيص، كما يمكن رفع الملفات من الحواسيب أو الأجهزة المحمولة مباشرةً.

ويتوقع أن تتيح OpenAI المزايا الجديدة لكافة المستخدمين تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الحسابات المجانية يُتاح لهم عدد محدود من الرسائل للاستفادة من نموذج GPT-4o الجديد المتطور، وعند تجاوز هذا الحد، يتحول ChatGPT تلقائيًا إلى العمل بنموذج GPT-3.5 الأقدم.

ويُقال إن OpenAI قد قررت إتاحة المزيد من المزايا الجديدة لأصحاب الاشتراكات المجانية من أجل تشجيعهم على استخدام ChatGPT، وزيادة فرص شراء الاشتراكات التي تبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحسابات الشخصية. (ait news)