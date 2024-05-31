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تكنولوجيا وعلوم

روسيا.. طلابٌ يبتكرون مُحركات لطائرات مسيّرة منخفضة التكاليف

Lebanon 24
31-05-2024 | 00:14
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تمكن فريق من الطلاب الروس من جامعة "بيرم" القومية للبحوث التقنية من ابتكار طريقة لتطوير محركات المسيرات الجوية بتكاليف إنتاج منخفضة بنسبة 30٪، وهذه الطريقة هي عبارة عن محرك نفاث صغير الحجم مزود ببرنامج للتحكم في أنظمة التحليق وجهاز ذكي لإمداد الوقود.
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وأوضح الطالب في قسم "محركات الطائرات" في الجامعة أندريه شيرينكين:"سيسمح ذلك بتقليل تكاليف إنتاج وتشغيل هذا النوع من المحركات بنسبة 30%، مع الحفاظ على استهلاك الوقود والخصائص التقنية. كما سيتم تخفيض تكاليف الصيانة والإصلاح لأنها ستكون في روسيا".

وسيكون بمقدور المسيرات المزودة بهذا المحرك التسارع إلى 500-700 كلم/ساعة، والصعود  إلى ارتفاع يصل إلى 8000 متر. ويعتقد المطورون أن مثل هذه المسيرات ستكون مطلوبة في مجال نقل البضائع والزراعة وغيرها من المجالات.

وقال مدير المشروع والطالب في قسم محركات الطائرات بالجامعة دانيال أسادي هندوستاني:" من الممكن توفير الوقود ومواد التشحيم في نفس الوقت، وكذلك تشغيل المحرك بالبروبان دون خلطه مع الزيت، وهذه الخصائص تميز محركنا عن مثيلاته". (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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