هاتف "Poco F6" الجديد.. هذا ما سيقدمه

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يضم Poco F6 شاشة AMOLED ويعمل بمعالج جديد من كوالكوم، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي الفائق السرعة، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحرير الصور ومقاطع الفيديو.



التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Poco F6 الجديد بتصميم أنيق ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.



الكاميرا:

يضم هاتف Poco F6 كاميرا خلفية ثُنائية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:



العدسة الأساسية: واسعة (wide) وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6. يعتبر Poco F6 من أحدث هواتف أندرويد المتوسطة المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وقد أطلقته شركة بوكو قبل عدّة أيام مع طراز Poco F6 Pro. ويمتاز كلا الهاتفين بمواصفات قوية إذ أن الأسعار تقل عن 500 دولار.يضم Poco F6 شاشة AMOLED ويعمل بمعالج جديد من كوالكوم، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي الفائق السرعة، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحرير الصور ومقاطع الفيديو.يأتي هاتف Poco F6 الجديد بتصميم أنيق ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.يضم هاتف Poco F6 كاميرا خلفية ثُنائية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:العدسة الأساسية: واسعة (wide) وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع (ultrawide) وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: تضم عدسة بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.



المعالج والأداء:

يعمل هاتف Poco F6 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8s Gen 3) الجديد وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز. ويتمتع هذا المعالج بالقوة والسرعة في معالجة المهام المختلفة.



يعمل هذا الهاتف بنظام HyperOS المعتمد على نظام أندرويد 14، ومثل طراز Pro، سيحصل هاتف Poco F6 على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.



كما أنه يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها التي يدعمها طراز Pro.



البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Poco F6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 90 واطًا.



السعر:

يُباع هاتف Poco F6 الجديد بسعر قدره 470 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 غيغابايت. ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأسود، والأخضر. (البوابة العربية للأخبار التقنية)