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تكنولوجيا وعلوم

احذروا من ارتفاع حرارة أجهزتكم في الصيف.. واتبعوا هذه الخطوات لحمايتها

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:57
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يؤكد محرر شؤون التكنولوجيا محمد عنتر، أن ارتفاع درجة حرارة الهواتف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء البطارية ويقلل من عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ.

ففي حال تكرار ارتفاع حرارة الهاتف فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على قدرة البطارية على البقاء مشحونة، إذ تفقد البطارية قدرتها على الاحتفاظ بالشحن لفترة طويلة، ويمكن أن يكون هذا سببا رئيسيا لاستبدال الموبايل.
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وعند شراء الهاتف، يهتم معظم الأشخاص أولاً بخصائص الكاميرا، ثم تأتي البطارية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، لكن يختلف الوضع بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم لأغراض العمل ويحتاجون إلى فترة أطول لبطارية مشحونة.
فمن الضروري بشكل كبير توخي الحذر والاهتمام ببطاريات الهواتف المحمولة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
نصائح من "ذهب" للتغلب على ارتفاع درجة حرارة هاتفك

وفي هذا السياق، يقدم عنتر بعض النصائح الهامة للتغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهواتف من أجل إطالة عمر بطاريات أجهزتهم.

- من الضروري عدم وضع الهاتف في الشاحن أثناء المشي لتفادي تعريضه إلى درجة حرارة مرتفعة.
- ينبغي الامتناع عن وضع الهاتف في شاحن السيارة فور الركوب، لذا يُوصى بالانتظار لبعض الوقت حتى تنخفض درجة الحرارة داخل السيارة.
- لا ينصح باستخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.
- يمكن لوضع الهاتف الذكي في حافظة واقية أن يسهم في احتباس الحرارة بين الجهاز والحافظة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، لذا يُنصح بإخراج الهاتف من الحافظة للسماح بتهوية أفضل وتقليل تراكم الحرارة حول الجهاز.
- يجب الامتناع عن وضع الهاتف في الثلاجة عند ارتفاع درجة حرارته، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
- تفعيل وضع الطيران يساهم بشكل فعّال في تقليل استهلاك بطارية الهاتف، مما يؤدي بالتالي إلى خفض درجة حرارته. (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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