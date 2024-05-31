يصعب علينا فهمها.. تلسكوب "جيمس ويب" يكتشف أبعد مجرة على الإطلاق

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تمكن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي من اكتشاف أبعد مجرة يتم رصدها على الإطلاق، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا، إذ تبعد حوالى 290 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وتتميّز بخصائص لها "تأثير كبير" على فهمنا لعصور الكون المبكرة.والمجرة، التي أُطلق عليها تسمية JADES-GS-z14-0، ليست "من أنواع المجرات التي توقعتها النماذج النظرية وعمليات المحاكاة الحاسوبية في الكون الناشئ جداً"، على ما قال الباحثان المشاركان في هذا الاكتشاف ستيفانو كارنياني وكيفن هينلاين، في بيان.وتابعا: "يسعدنا أن نرى التنوع الاستثنائي للمجرات التي كانت مُتشكّلة عند الفجر الكوني!" وفقا لما ذكرته فرانس برس.وفي علم الفلك، يعني الرصد البعيد عودة بالزمن إلى الوراء، فعلى سبيل المثال، يستغرق ضوء الشمس 8 دقائق للوصول إلينا، فنراه إذاً كما كان قبل 8 دقائق. ومن خلال النظر إلى أبعد ما يمكن، يمكننا تالياً رصد أجرام كما كانت قبل مليارات السنين.لكن الضوء المنبعث من الأجسام البعيدة جداً امتدّ حتى وصل إلينا، و"احمرّ" على طول الطريق، ومرّ في طول موجي غير مرئي للعين المجردة هو الأشعة تحت الحمراء. (سكاي نيوز عربية)