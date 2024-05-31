لحماية المجوهرات من التزييف.. تطوير تكنولوجيا ليزر جديدة ورخيصة

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طور العلماء أسلوبا يتيح إمكانية تطبيق "زخارف" نانوية معقدة باستخدام الليزر على أسطح المجوهرات الفضية المختلفة، لحمايتها من التزييف، إذ يشير باحثون إلى أنّه تم تطوير طريقة رخيصة يتم من خلالها إنشاء عدم التجانس في المادة تحت تأثير استقطاب أشعة الليزر".إن الأسلوب الذي طوره المتخصصون من روسيا وبريطانيا وأرمينيا يجعل من الممكن وضع علامات فريدة على سطح المكونات الفضية. وللقيام بذلك، يكفي رش مجموعة من جزيئات الفضة النانوية على المجوهرات المراد حمايتها ومعالجتها بطريقة خاصة باستخدام نبضات الليزر المستقطبة.ونتيجة لذلك، تظهر "زخرفة" معقدة على سطح المنتج الفضي، وهو أمر يصعب للغاية تكراره دون معرفة كيفية تغير استقطاب الليزر عند وضع علامة أمنية. ويتيح ذلك التعرف على المجوهرات الفضية المزيفة من خلال إضاءة العلامة باستخدام مصدر إشعاع مستقطب. (روسيا اليوم)