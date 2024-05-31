"روس كوسموس" تطور أقمارا جديدة للاتصالات وخدمات الإنترنت

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أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير دفعة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.جاء في بيان صادر عن الوكالة :"وقعت روس كوسموس عقدين مع شركة ريشيتنيوف الروسية لإنتاج أربعة أقمار من نوع Skif، مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت".وأشار البيان إلى أن شركة "ريشيتنيوف" ستتولى مهمة تصنيع وإطلاق الأقمار الأربعة الجديدة، ومهمة اختبار هذه الأقمار في الفضاء". (روسيا اليوم)