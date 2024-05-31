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تكنولوجيا وعلوم
"روس كوسموس" تطور أقمارا جديدة للاتصالات وخدمات الإنترنت
Lebanon 24
31-05-2024
|
08:00
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير دفعة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.
جاء في بيان صادر عن الوكالة :"وقعت روس كوسموس عقدين مع شركة ريشيتنيوف الروسية لإنتاج أربعة أقمار من نوع Skif، مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت".
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وأشار البيان إلى أن شركة "ريشيتنيوف" ستتولى مهمة تصنيع وإطلاق الأقمار الأربعة الجديدة، ومهمة اختبار هذه الأقمار في الفضاء". (روسيا اليوم)
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