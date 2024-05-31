"تيك توك" تعدّ نسخة خاصة بالولايات المتحدة

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يسعى مهندسو منصة "تيك توك" الى استنساخ الخوارزمية الأساسية للتطبيق الصيني بهدف إعداد نسخة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، فقط البالغ عددهم 170 مليون، تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".وأوضحت مصادر مطلعة أن الانتهاء من نسخ الكود قد يضع أساساً لمطالب المشرعين الأميركيين بفصل أعمال التطبيق في الولايات المتحدة عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".