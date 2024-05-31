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تكنولوجيا وعلوم
"تيك توك" تعدّ نسخة خاصة بالولايات المتحدة
Lebanon 24
31-05-2024
|
14:42
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يسعى مهندسو منصة "تيك توك" الى استنساخ الخوارزمية الأساسية للتطبيق الصيني بهدف إعداد نسخة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، فقط البالغ عددهم 170 مليون، تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".
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وأوضحت مصادر مطلعة أن الانتهاء من نسخ الكود قد يضع أساساً لمطالب المشرعين الأميركيين بفصل أعمال التطبيق في الولايات المتحدة عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".
سبق وأعلنت "بايت دانس" في نيسان الماضي عقب إقرار مشروع القانون المؤيد لفصل أعمال التطبيق، عن أنها لا تخطط لبيع أصولها في أميركا.
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