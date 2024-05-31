أكبر ضربة ضد الجرائم الإلكترونية العالمية.. هذه تفاصيلها

وجّهت السلطات الألمانية، يوم الخميس، أكبر ضربة ضد مجرمي الإنترنت.

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وذكر مكتب الادعاء العام في فرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن الحملة شملت عدة دول وتم خلالها مصادرة أكثر من 100 خادم وإيقاف تشغيل 1300 نطاق.ووفقاً للبيانات، تم إزالة العديد من عائلات البرامج الضارة الأكثر تأثيرا من الإنترنت.ويتعلق الأمر على وجه التحديد ببرنامج متخصص يمكن استخدامه للولوج إلى أجهزة كمبيوتر أفراد آخرين بقصد إجرامي.ووفقاً للبيانات، تم إصدار عشرة أوامر اعتقال دولية وتنفيذ اعتقال أربعة أشخاص مؤقتاُ في إطار الإجراءات التي نسقتها السلطات الألمانية.