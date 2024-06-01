هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)

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أشارت Realme إلى مواصفات هاتفها الجديد الذي صمم ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات "5G".وحصل هاتف Narzo N65 على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (165.6/76.1/7.9) ملم، وزنه 190 غ.وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.وكاميرته الخلفية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل وزوّدت بمستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وجهّزته ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)