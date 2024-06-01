ChatGPT تتيح 3 مزايا مدفوعة مجاناً.. إليكم التفاصيل

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بعدما كانت متاحة فقط للمشتركين في إصدار المنصة المدفوع ChatGPT Plus، وصلت مجموعة من المزايا المدفوعة إلى عموم مستخدمي منصة الدردشة الذكية ChatGPT.وبحسب مدونة شركة OpenAI، مطورة المنصة، فإن مستخدمي الإصدار المجاني أصبح بإمكانهم الاستفادة من متجرها لروبوتات الدردشة GPTs Store، والذي يتيح لهم الوصول لعدد كبير من الروبوتات المطورة من جانب مطورين ومستخدمين آخرين، مما يسهل عليهم إتمام مهام في مجال معين عبر استخدام روبوتات مدربة ومتخصصة في هذا المجال.بعد وصول نموذج GPT-4o منتصف أيار الماضي، أصبح بإمكان المستخدمين المجانيين الاستفادة من قدراته على تحليل الصور، والملفات، بحيث يمكنهم رفعها إليه، وطرح أي أسئلة بخصوصها.إلى جانب ذلك، وصلت ميزة تصفح الويب من خلال طرح أسئلة على ChatGPT، ليجري عملية بحث على الإنترنت للإجابة عن تلك الاستفسارات، مدعوماً بمحرك بحث مايكروسوفت بينج.قيود الاستخدام المجانيفي الوقت الذي أثارت فيه شركة OpenAI، مطورة ChatGPT، حماس عموم مستخدمي الإصدار المجاني من منصتها الذكية بالسماح لهم بالوصول إلى المزايا المدفوعة، إلا أنها وضعت قيوداً وحدوداً للاستخدام المجاني.فعند استخدام نموذج GPT-4o، يكون لدى المستخدم المجاني الحق في إرسال 5 رسائل كل 6 ساعات إلى ChatGPT، بينما المستخدم المشترك في ChatGPT Plus لديه 80 رسالة يمكنه استخدامها كل 3 ساعات، كما وضعت الشركة حدوداً، لإمكانية استخدام ميزتها لتحليل الملفات، بمعدل رفع ملف واحد كل ساعة.فرض الحدود على استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي داخل ChatGPT ليس بالأمر الجديد، كما أنه ليس محصوراً فقط على النسخة المجانية، فوفق موقعها الرسمي، فإن OpenAI تقوم أحياناً بخفض عدد الرسائل المتاح تبادلها بين المشتركين في النسخة المدفوعة ChatGPT plus، ونموذجها الأكثر تطوراً GPT-4، لتصبح أقل من 40 رسالة كل 3 ساعات، وذلك لتضمن الشركة إمكانية توفير الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، دون التأثير على جودتها.(الشرق)