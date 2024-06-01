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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق النسخة العربية من Gemini

Lebanon 24
01-06-2024 | 08:34
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أطلقت غوغل النسخة العربية من Gemini على الهواتف المحمولة، ليكون الإصدار الأحدث من نموذجها للذكاء الاصطناعي، الذي يساعد في الكتابة والتحدث ومشاركة الصور.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه يمكن تنزيل التطبيق من Google Play على أجهزة أندرويد، أما مستخدمي أجهزة iOS فيمكنهم تنزيل تطبيق جوجل واختيار تبديل Gemini لبدء التجربة باللغة العربية.
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وذكرت غوغل أن النسخة العربية من Gemini تتميز بـ"قدرات على التحليل المنطقي والترميز والتعاون الإبداعي، ما يتيح إنجاز المزيد من المهام بطريقة أسرع وبفعالية أكبر".

وأتاحت غوغل تجربة هذه النسخة مجاناً خلال أول شهرين، ومن ثمّ الاشتراك بخدمة AI Premium المدفوعة شهرياً، والتي تتضمن ميزات مختلفة من Google.

وأشارت إلى أنه من خلال إضافات Gemini على تطبيقات غوغل وخدماتها الأخرى، يمكن بسهولة الحصول على معلومات عن حجوزات الرحلات الجوية والفنادق في الوقت الفعلي للمساعدة في التخطيط للسفر، أو الحصول على معلومات مستندة إلى الموقع الجغرافي من "خرائط Google"، أو تلخيص محتوى معيّن من "مستندات Google" أو Gmail.
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