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تكنولوجيا وعلوم

بديل لحفرة المفصل.. ابتكار طرف اصطناعي للوجه والكف

Lebanon 24
01-06-2024 | 11:30
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قام خبراء جامعة سيتشينوف الطبية بتطوير طرف اصطناعي بديل لحفرة المفصل الصدغي الفكي الواقعة أمام الأذن وتتكون من العظم الصدغي والفك السفلي، وتسمح أوتارها وعضلاتها بالفتح والإغلاق.
 
واكتشف الجراحون، أن الأطراف الاصطناعية التقليدية غالبا ما تزيد من خطر حدوث مضاعفات في الأنسجة المحيطة، نتيجة حركة أحد مكوناته. لذلك تقرر العمل على تحسين تصميم المفصل الاصطناعي.

ويشير المبتكرون إلى أنه تستخدم تصاميم حاسوبية ثلاثية الأبعاد 3D ما يسمح بنقل المخطط إلى الواقع بدقة عالية أثناء العملية. وأن أحد الاختلافات الرئيسية في الطرف الاصطناعي المبتكر هو أنه يصنع خصيصا لكل مريض في مرحلة التخطيط الأولي. (روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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