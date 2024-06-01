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تكنولوجيا وعلوم
مصمّمة للطرق الوعرة.. "جيب" تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة
Lebanon 24
01-06-2024
|
14:59
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كشفت "جيب" عن مفهوم "Wagoneer S Trailhawk"، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مصممة للمغامرات عبر الطرق الوعرة.
وحسب ما كشفته الشركة، تستطيع "Wagoneer S Trailhawk" الانتقال بسهولة من الطرق المعبدة إلى الطرق الوعرة، مما يعرض مرونة منصة "STLA Large".
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كما تتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الوعرة بأفضل ما في "Wagoneer S" مع ترقيات مخصصة للطرق الوعرة.
وأضافت جيب وضع Rock إلى نظام "Selec-Terrain" وميزة قفل المحور الخلفي الاختيارية.
وتستطيع سيارة الدفع الرباعي "Wagoneer S Trailhawk" السير عبر أي طريق بالاعتماد على إطارات بقياس قدره 31.5 بوصة مخصصة لجميع التضاريس.
وزودت جيب "Wagoneer S Trailhawk" بنظام تعليق مرتفع وخطافات سحب عالية التحمل وشفاطات هواء وظيفية تهدف إلى تحسين الأداء في مناطق الضغط العالي عند السرعات العالية.
بالتوازي، تقول جيب إن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الوعرة هي المزيج المثالي بين القدرة عبر الطرق الوعرة والأداء العالي السرعة والتصميم الأصيل للعلامة التجارية.
وتتميز المقاعد الأمامية القابلة للتدفئة والتهوية بالقوة مع الحفاظ على التوازن بين التجهيزات الرياضية والفخامة الموجودة في سيارة "Wagoneer S". (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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