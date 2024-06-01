Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مصمّمة للطرق الوعرة.. "جيب" تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1206788-638528763493466161.png
Doc-P-1206788-638528763493466161.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت "جيب" عن مفهوم "Wagoneer S Trailhawk"، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مصممة للمغامرات عبر الطرق الوعرة.

وحسب ما كشفته الشركة، تستطيع "Wagoneer S Trailhawk" الانتقال بسهولة من الطرق المعبدة إلى الطرق الوعرة، مما يعرض مرونة منصة "STLA Large".
Advertisement

كما تتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الوعرة بأفضل ما في "Wagoneer S" مع ترقيات مخصصة للطرق الوعرة.

وأضافت جيب وضع Rock إلى نظام "Selec-Terrain" وميزة قفل المحور الخلفي الاختيارية.

وتستطيع سيارة الدفع الرباعي "Wagoneer S Trailhawk" السير عبر أي طريق بالاعتماد على إطارات بقياس قدره 31.5 بوصة مخصصة لجميع التضاريس.

وزودت جيب "Wagoneer S Trailhawk" بنظام تعليق مرتفع وخطافات سحب عالية التحمل وشفاطات هواء وظيفية تهدف إلى تحسين الأداء في مناطق الضغط العالي عند السرعات العالية.

بالتوازي، تقول جيب إن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الوعرة هي المزيج المثالي بين القدرة عبر الطرق الوعرة والأداء العالي السرعة والتصميم الأصيل للعلامة التجارية.

وتتميز المقاعد الأمامية القابلة للتدفئة والتهوية بالقوة مع الحفاظ على التوازن بين التجهيزات الرياضية والفخامة الموجودة في سيارة "Wagoneer S". (البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2024-06-01
16:25 | 2024-06-01
13:26 | 2024-06-01
13:00 | 2024-06-01
11:30 | 2024-06-01
08:34 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24