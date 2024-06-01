Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوت جديد لإطفاء الحرائق.. هكذا يعمل (صورة)

Lebanon 24
01-06-2024 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1206811-638528813189252676.jpg
Doc-P-1206811-638528813189252676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن الخبراء في مؤسسة "روستيخ" الروسية من تطوير روبوت Ant-1000PM محمول على منصة مدولبة، يستخدم في عمليات مكافحة الحرائق، ويمكن التحكم به عن بعد على مسافة تصل إلى 1000 متر.

وأشار بيان للمؤسسة إلى أن الروبوت الجديد حصل على كاميرات وأجهزة استشعار خاصة لمراقبة الحريق، كما جهّز بمعدات لرش المياه والرغوة المخصصة لعمليات الإطفاء، وزوّد بأذرع يمكن استعمالها لإزالة الحطام الناجم عن الحرائق.
Advertisement
 

وتبعا للخبراء في "روستيخ" فإن الروبوت الجديد جهّز بذراع متحركة خاصة تسمح له بالوصول إلى النار على مسافة 60 مترا، ويمكن استعماله في مناطق الحرائق الخطرة، مثل المباني المشتعلة المعرضة للانهيار. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:59 | 2024-06-01
13:26 | 2024-06-01
13:00 | 2024-06-01
11:30 | 2024-06-01
08:34 | 2024-06-01
04:00 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24