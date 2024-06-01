روبوت جديد لإطفاء الحرائق.. هكذا يعمل (صورة)

تمكن الخبراء في مؤسسة "روستيخ" الروسية من تطوير روبوت Ant-1000PM محمول على منصة مدولبة، يستخدم في عمليات مكافحة الحرائق، ويمكن التحكم به عن بعد على مسافة تصل إلى 1000 متر.



وأشار بيان للمؤسسة إلى أن الروبوت الجديد حصل على كاميرات وأجهزة استشعار خاصة لمراقبة الحريق، كما جهّز بمعدات لرش المياه والرغوة المخصصة لعمليات الإطفاء، وزوّد بأذرع يمكن استعمالها لإزالة الحطام الناجم عن الحرائق.

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