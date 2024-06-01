واجهة مكتب جديدة من "ثريدز".. هذا ما سيتوفر للمستخدمين

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طرحت منصة التواصل الاجتماعي ثردز Threads التابعة لإنستغرام تحديثًا جديدًا لواجهة سطح المكتب، تتيح للمستخدمين تخصيص طريقة عرض المحتوى عبر تثبيت عدة أعمدة معًا على الشاشة.وأعلن رئيس إنستغرام والمشرف على ثردز، آدم موسيري، طرح الميزة في منشور له قائلًا: "بدأنا طرح واجهة Threads.net الجديدة في سطح المكتب عالميًا، حتى تتمكن من تخصيص ما تشاهده وتعديله. لدينا الكثير من الأفكار الرائعة لجعل هذا أفضل موقع ويب لمشاركة الأفكار. لذا ترقبوا المزيد، وأخبرونا إذا كان لديكم أي اقتراحات".وكانت واجهة Threads الجديدة قيد التطوير لبعض الوقت، وقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، لقطة شاشة للواجهة الجديدة في وقت سابق مشيرًا إلى أنها قيد الاختبار.وتشبه الواجهة الجديدة إلى حد كبير لوحة تحكم منصة TweetDeck التي تغير اسمها إلى X Pro تحت قيادة إيلون ماسك، وهي تتيح إدارة حسابات إكس بطريقة احترافية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)