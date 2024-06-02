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تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق نظارة فيجن برو عالمياً في هذا التاريخ

Lebanon 24
02-06-2024 | 07:23
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تعتزم شركة أبل إطلاق نظارة فيجن برو على نطاق عالمي في شهر تموز المقبل، بعد مضي أكثر من 6 أشهر على إطلاقها في الولايات المتحدة.

وأفاد موقع "ماك رومرز" المتخصص في شؤون أبل، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الشركة تستعد للإطلاق العالمي للنظارة في الموعد المحدد.
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وأضاف الموقع أن بعض متاجر أبل في المملكة المتحدة تلقت حديثًا شحنات كبيرة من منصات يُعتقد أنها تضم أرائك مصممة لعرض النظارة، ولم يُسمح للموظفين بفتحها بعد حتى الآن.

وأبلغت الشركة مديري متاجرها في المملكة المتحدة ببدء عملية التخطيط لتعديل واجهات العرض لتسهيل عرض النظارة وملحقاتها.

ومن المقرر أيضًا إجراء تحديثات إضافية للمحتوى المرئي داخل المتاجر بالتزامن مع إطلاق النظارة في شهر تموز.

ومن المرجح أن يكون الإطلاق العالمي لنظارة فيجن برو في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو، ويُحتمل أن تؤكد أبل هذا الموعد في الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC في 10 حزيران المقبل.
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