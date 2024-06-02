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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تزيح سامسونغ عن عرش الهواتف القابلة للطي

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:30
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شهدت سوق الهواتف الذكية القابلة للطي نمواً بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أعلى زيادة في المبيعات على مدار عام ونصف.

ويُعد هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادات كبيرة في مبيعات عدد من أجهزة الشركات الصينية، وعلى رأسها هواوي، فقد احتلت لأول مرة المركز الأول في الشحنات العالمية، متفوقة بذلك على سامسونغ التي كانت في صدارة السوق خلال السنوات الماضية، وفقاً لأحدث تقرير من مؤسسة Counterpoint Research الإحصائية.
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وأشار التقرير إلى أن الانتقال إلى الجيل الخامس من خدمات الهواتف المحمولة كان المحرك الرئيسي لزيادة المبيعات في هواتف هواوي القابلة للطي، إذ زادت مبيعاتها بنسبة 257% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024.

وفي 2023، اقتصرت أجهزة هواتف هواوي القابلة للطي على دعم خدمات شبكات LTE فقط، ولكن في 2024 ارتفعت نسبة أجهزتها العاملة بشبكات 5G لتشكل 84% من إجمالي مبيعات هواتفها.
 
واستطاعت هواوي الوصول لقمة سوق الهواتف القابلة للطي عبر مبيعات هاتفها، Mate X5 المصمم للطي بشكل أفقي، والذي أطلقته في أيلول تمبر الماضي، إذ نجح في أن يكون من أفضل الهواتف القابلة للطي مبيعاً في السوق الصينية على مدار 9 أشهر متتالية.

كما قدمت هاتفها Pocket 2 المصمم للطي بشكل رأسي، في نيسان الماضي، ما ساهم بشكل كبير في زيادة شحنات هواتفها خلال الربع الأول، وذلك رغم التحديات التي تواجهها الشركة الصينية في تأمين الرقائق الخاصة بتقنية الجيل الخامس، تحت وطأة الحظر الأميركي.
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