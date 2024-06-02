تيك توك تعد نسخة أميركية خاصة من تطبيقها

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يعمل مهندسو منصة "تيك توك" على استنساخ الخوارزمية الأساسية للتطبيق الصيني إعداد نسخة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، فقط البالغ عددهم 170 مليون، تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".وتهدف هذه الخطوة إلى إصدار نسخة مستقلة وأكثر قبولاً بالنسبة للمشرعين الأمريكيين.وأوضحت مصادر مطلعة أن الانتهاء من نسخ الكود قد يضع أساساً لمطالب المشرعين الأميركيين بفصل أعمال التطبيق في الولايات المتحدة عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".سبق وأعلنت "بايت دانس" في نيسان الماضي عقب إقرار مشروع القانون المؤيد لفصل أعمال التطبيق، عن أنها لا تخطط لبيع أصولها في أميركا.كما نشرت صفحة التطبيق جزءاً من نص دعوى فيدرالية تقدمت بها هذا الشهر لمنع القانون المطالب بفصل أعماله، نصّ على أن: "فصل الاستثمارات الذي يطالب به القانون للسماح لـ "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة يعد أمراً غير ممكن، سواء من الناحية التجارية، أو التقنية، أو القانونية".