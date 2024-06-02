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تكنولوجيا وعلوم

بنتلي تقدم أقوى موديلاتها.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
02-06-2024 | 23:00
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كشفت شركة بنتلي النقاب عن الجيل الرابع من سيارة الصالون Continental الفارهة، كوبيه وكابريو.

وأوضحت الشركة أن السيارة  الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-In يتألف من محرك احتراق داخلي من 8 أسطوانات ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 575 كيلووات/782 حصان لتكون بذلك أقوى موديلات بنتلي في تاريخها. وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثوان، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 335 كلم/س.
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ويشتمل نظام الدفع أيضاً على بطارية، مع إمكانية قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية فقط لمسافة تصل إلى 80 كلم.
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