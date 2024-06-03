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تكنولوجيا وعلوم

لهذه الأسباب جديد "هواوي" سينافس بقوّة ساعات "آبل" الذكية

Lebanon 24
03-06-2024 | 13:53
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أطلقت هواوي حملة الترويج لساعات Watch Fit 3 التي ستنافس بقوة ساعات Apple Watch من حيث الأسعار والمواصفات.

هذه الساعة تأتي بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM، أبعاده (43.2/36.2/9.9) ملم، وزنه 26 غ بدون حزام التثبيت على اليد.
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هذا وحصلت على شاشة AMOLED، مقاس 1.82 بوصة، دقة عرضها (480/408) بيكسل، معدل سطوعها 347 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

 
وجهزتها هواوي ببطارية، سعة 400 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من 10 أيام بالشحنة الواحدة، وزودتها بتقنيات "بلوتوث5.2" لتقترن بسرعة مع الهواتف والأجهزة الذكية.


ويمكن لهذه الساعة الاقتران بالأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS، كما زوّدت بحساس لقياس معدلات نبض القلب، وحساس لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزودت بالعديد من التطبيقات والتقنيات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

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