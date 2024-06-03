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تكنولوجيا وعلوم

شرائح جديدة للذكاء الاصطناعي تنافس "إنفيديا"

Lebanon 24
03-06-2024 | 23:00
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كشفت شركة تصنيع الرقائق "ايه ام دي" عن تطويرها شرائح جديدة للذكاء الاصطناعي تطال مختلف المجالات، من مراكز البيانات حتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتقدمة، بهدف التنافس مع شركة "إنفيديا" الرائدة في السوق.
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وقالت المديرة العامة لشركة "ايه ام دي" ليزا سو، في أول أيام معرض "كومبيوتكس"، إن "الذكاء الاصطناعي هو أولويتنا ونحن في بداية مرحلة مثيرة للغاية بالنسبة للقطاع يُدخل فيها الذكاء الاصطناعي تحوّلات تطال كل الأعمال تقريباً، يحسّن نوعية حياتنا ويعيد تشكيل كل جزء من سوق تكنولوجيا المعلومات".


هذا وأعلنت ليزا سو أيضاً أن "ايه ام دي" ستتبع دورة تحديث سنوية لمعالجاتها الدقيقة المتقدمة، ومن المتوقع إصدار أحدثها Instinct MI325X في وقت لاحق من هذا العام.


ورحبت سو بالشراكات مع بعض من أكبر شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم، مستشهدة بعلامات تجارية كبرى في العالم بينها مايكروسوفت واتش بي ولونوفو وايسس، عمدت إلى دمج معالجات معالجات "ايه ام دي ريزن" AMD Ryzen في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها المزودة بالذكاء الاصطناعي.
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