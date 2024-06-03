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تكنولوجيا وعلوم

على الرغم من النمو.. "مايكروسوفت" تسرّح عددًا كبيرًا من موظفيها

Lebanon 24
03-06-2024 | 23:41
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سرّحت مايكروسوفت ما يقارب 1500 من موظفي قطاع الخدمات السحابية "آزور Azure".
وتأثرت بعض الفرق الداخلية في قطاع الأعمال السحابية، ومنها فريق "آزور للمشغلين Azure For Operators" وفريق هندسة المهام، ويُعد الفريقان جزءًا من منظمة أوسع في مايكروسوفت أنشأتها لاحتضان المبادرات المتقدمة الطموحة في مجال الحوسبة الكمومية والفضاء والأعمال السحابية الحكومية.
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وجاءت عمليات التسريح الجديدة في ظل شراكة مايكروسوفت مع "OpenAI" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي ظل نمو كبير في عائدات قطاع الخدمات السحابية في الشركة تجاوز 30% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت عزمها تسريح بعض الموظفين في قطاع الواقع المعزز مع تأكيد استمرارها ببيع نظارات الواقع المعزز HoloLens 2. (البوابة العربية للأخبار التقنية)

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