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تكنولوجيا وعلوم
ستُنافس سوني.. "Asus" تعلن عن منصتها المحمولة الجديدة لألعاب الفيديو
Lebanon 24
04-06-2024
|
00:30
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أعلنت Asus عن منصة ROG Ally X الجديدة لألعاب الفيديو والتي ستُنافس المنصات الحديثة من "Nintendo" و"سوني".
تأتي المنصة الجديدة كنسخة مطورة عن منصات ROG Ally السابقة، لكنها حصلت على بعض التعديلات التي تجعلها أفضل في الأداء ومناسبة لألعاب الفيديو الحديثة.
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وحصلت على شاشة مقاس 7 بوصات بتردد يعادل 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Atmos لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
وجهّزتها Asus بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 24 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD-M2 بسعة 1 تيرابات، ويمكن توسيع هذه الذواكر عبر شرائح microSD.
وجاءت ROG Ally X بوزن 678 غ، وزودت ببطارية بضعف سعة بطاريات أجهزة ROG Ally السابقة، كما جهّزت بنظام تبريد خاص يمنع ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف، وزوّدت بمنفذ USB-C ومنفذ USB 4، ويفترض أن يبدأ طرح هذه المنصات في الأسواق العالمية في يوليو القادم. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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