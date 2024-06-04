مهمة استثنائية وواعدة.. مسبارٌ صينيّ قد يكشف كيف نشأ النظام الشمسي!

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أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن استعداد المسبار الصيني "تشانغ آه-6" لرحلة العودة من الجانب البعيد للقمر باتجاه الأرض، إذ ستصبح الصين أول دولة تُعيد عينات من الجانب الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.وأكمل المسبار، الذي غادر القمر بنجاح جمع العينات يومي الثاني والثالث من حزيران الجاري، وفقا لرويترز.وقالت صحيفة "بكين ديلي" إن المسبار "تشانغ آه-6" رفع علم الصين لأول مرة على الجانب البعيد من القمر بعد جمع العينات.ويتابع العلماء في جميع أنحاء العالم عودة العينات القمرية إلى الأرض، ويأملون أن تساعد التربة التي جمعها المسبار في الإجابة على أسئلة مثل نشأة النظام الشمسي. (سكاي نيوز عربية)