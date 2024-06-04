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تكنولوجيا وعلوم

رسميًا.. "اكس" تسمح بنشر المحتوى "الإباحي"

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:35
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سمحت منصة "اكس" رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي على منصتها، حيث كان ينتشر أصلاً منذ سنوات محتوى مماثل.

وقالت المنصة في صفحتها التي تحمل عنوان "محتوى للبالغين" في مبادئها التوجيهية المحدّثة، "نعتقد أن المستخدمين عليهم أن يكونوا قادرين على إنشاء محتوى جنسي ونشره وعرضه طالما أنّ هذا المحتوى مُنتَج ومُوَزّع بالتراضي".
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وأكدت المنصة أنّ "محتويات مماثلة لن تظهر أمام الأطفال أو المستخدمين البالغين غير الراغبين في تصفّحها". (العربية)
المصدر: العربية
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