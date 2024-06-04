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تكنولوجيا وعلوم

أسوس تكشف عن حاسوبها المحمول الجديد ProArt Z13

Lebanon 24
04-06-2024 | 14:30
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أعلنت شركة أسوس حاسوبها المحمول الجديد Asus ProArt Z13، وهو حاسوب محمول يمكن تحويله إلى جهاز لوحي بفضل لوحة المفاتيح المغناطيسية التي يمكن فصلها عنه.

 ويُعد Asus ProArt Z13 ثاني حاسوب محمول من شركة أسوس بمعالجات سنابدراجون إكس الجديدة من شركة كوالكوم، بعد إعلانها حاسوب Vivobook S 15 (إصدار S5507) في شهر مايو الماضي، ويحتوي المعالج على وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على أداء 45 تريليون عملية في الثانية (TOPS) من أجل مهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

 ويحمل الجهاز شاشة قابلة للمس قياسها 13.3 إنشًا من نوع أولد بدقة قدرها 3K، مع سطوع يصل إلى 500 شمعة، وهي شاشة معتمدة من Pantone وتغطي نطاق الألوان DCI-P3 كاملًا، كما توفر الشركة دعمًا اختياريًا لقلم Asus Stylus 2.0. 

ويدعم الجهاز أيضًا الاتصال بشبكات الواي فاي 7، وبه كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل تدعم تقنية تعرّف الوجه المتوافقة مع ميزة Windows Hello لتسجيل الدخول وتأكيد هوية المستخدم.

 ويحمل الجهاز تصميمًا متينًا، وهو مقاوم للرذاذ بمعيار IP52، ويبلغ سمك الجهاز نحو 9 ملم، ويزن 850 غرامًا بدون لوحة المفاتيح.

 وتقول أسوس إن جهاز ProArt Z13 سيكون متاحًا خلال النصف الثاني من عام 2024. ومع أن الشركة لم تعلن سعر الجهاز حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون سعره مرتفعًا؛ لأنه من أجهزة ProArt التي تخصصها الشركة للمبدعين المحترفين. (ait news)

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