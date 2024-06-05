تغيير جديد في "إنستغرام" يثير غضب المستخدمين.. ما هو؟

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تختبر شركة Meta، ميزة تقدم إعلانات غير قابلة للتخطي في تطبيق "إنستغرام" مع عرض "مؤقت" كما هو الحال على "يوتيوب".ورصد أحد المستخدمين هذه الميزة، التي يطلق عليها "إنستغرام" اسم "فاصل إعلاني"، لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأبلغ عدد من مستخدمي "إنستغرام" عن رؤية فواصل إعلانية غير قابلة للتخطي تظهر في موجز الأخبار، وتستمر لمدة 10 ثوان.ويؤدي النقر على زر المعلومات في الإعلان إلى ظهور رسالة تقول: "أنت تشاهد فاصلا إعلانيا. الفواصل الإعلانية هي طريقة جديدة لمشاهدة الإعلانات على "إنستغرام". في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مشاهدة إعلان قبل أن تتمكن من مواصلة التصفح".والآن، أكدت Meta أن هذا اختبار لشكل إعلان جديد يبدو أنه يؤثر حاليا على عدد صغير من المستخدمين.وقال متحدث باسم Meta لـ MailOnline: "نحن دائما نختبر التنسيقات التي يمكن أن تحقق قيمة للمعلنين. بينما نقوم بالاختبار والتعلم، سنقدم تحديثات إذا أدى هذا الاختبار إلى أي تغييرات رسمية في المنتج".ويشير بيان Meta إلى أن التغيير قد لا يتم طرحه لجميع المستخدمين، ولكن الاختبار أثار الغضب بالفعل.وهدد العديد من مستخدمي "إنستغرام" الغاضبين بالتوقف عن استخدام منصة التواصل الاجتماعي للأبد في حالة انتشار الإعلانات غير القابلة للتخطي على نطاق واسع. (روسيا اليوم)