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منوعات

"جينيا".. روبوت يسرد "النكت" ويُمازح المشاركين في منتدى اقتصادي

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:47
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يحتل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة حيّزا من فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تعرض شركات روسية أحدث ابتكاراتها في هذا المجال الواعد.

وعرضت سلطات العاصمة موسكو في جناحها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي رجل روبوت يدعى "جينيا" يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي "Yandex GPT AI" المطوّرة من قبل شركة "ياندكس".
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وبمقدور الروبوت "جينيا" التواصل مع الزائرين حول مختلف المواضيع والمسائل، كما بإمكانه الإجابة على الأسئلة المرتبطة بالخدمات التي تقدمها موسكو لسكانها، بالإضافة لذلك يمكنه قراءة الشعر وسرد "النكت". (روسيا اليوم)
 

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