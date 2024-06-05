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تكنولوجيا وعلوم

إصدار جديد من "truecaller".. يحمي من المكالمات المزيفة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
05-06-2024 | 16:06
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صمّم القائمون على تطبيق Truecaller، كاشف مكالمات جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكافحة المكالمات المزيفة باستخدام الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويحتوي الإصدار الجديد من Truecaller على آلية لاكتشاف التزييف، حيث تم تدريب الخاصية على اكتشاف الفرق بين الأصوات البشرية والمركبة بالذكاء الاصطناعي.
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وعند تلقي مكالمة مشبوهة، يمكن للمستخدمين النقر على زر مخصص داخل واجهة التطبيق والذي سيقوم بمسح الصوت وتحديد ما إذا كان صوتاً مزيفاً عميقاً أم صوتاً بشرياً حقيقياً.
وإذا كانت وهمية، سيتم حظر الرقم.
 
كما يقدم التطبيق خاصية "الصوت الشخصي" بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ليتمكن المستخدم من الرد على المكالمات باستخدام مساعد صوتي شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

لهذا، يمكن للمستخدم تسجيل صوته في Truecaller وتشغيل ميزة المساعد الصوتي.

وتتوفر هذه الخاصية الجديدة حالياً فقط لعملاء أجهزة أندرويد في الولايات المتحدة وسيتم إطلاقها في الهند قريباً.
والخاصية الجديدة مدعومة بتقنية "AZURE AI" الخاصة من مايكروسوفت.
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