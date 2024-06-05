إصدار جديد من "truecaller".. يحمي من المكالمات المزيفة بالذكاء الاصطناعي

صمّم القائمون على تطبيق Truecaller، كاشف مكالمات جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكافحة المكالمات المزيفة باستخدام الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



ويحتوي الإصدار الجديد من Truecaller على آلية لاكتشاف التزييف، حيث تم تدريب الخاصية على اكتشاف الفرق بين الأصوات البشرية والمركبة بالذكاء الاصطناعي.

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وعند تلقي مكالمة مشبوهة، يمكن للمستخدمين النقر على زر مخصص داخل واجهة التطبيق والذي سيقوم بمسح الصوت وتحديد ما إذا كان صوتاً مزيفاً عميقاً أم صوتاً بشرياً حقيقياً.

وإذا كانت وهمية، سيتم حظر الرقم.