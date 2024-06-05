سيحدث ثورة في مجال الأرصاد الجوية.. نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالطقس

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كشفت شركة مايكروسوفت، عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالطقس، يُتوقع أن يُحدث ثورة في مجال الأرصاد الجوية.وطورت الشركة نموذج أورورا Aurora، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مصمم لاستخراج رؤى قيمة من مجموعات بيانات الغلاف الجوي الشاملة.ويعتمد هذا النموذج، الذي يُطلق عليه اسم "Project Mesa"، على تقنيات متقدمة للتعلم الآلي لمعالجة كميات هائلة من بيانات الطقس، ممّا يُتيح له تقديم توقعات أكثر دقة وشمولاً، لدرجات الحرارة، وهطول الأمطار والرياح.ويُمكن لـ Project Mesa معالجة البيانات بشكل أسرع بكثير من النماذج التقليدية، ما يسمح بتقديم توقعات مناخية في الوقت الفعلي، وتحديثات أكثر تكراراً.ودربت مايكروسوفت نموذج أورورا على أكثر من مليون ساعة من عمليات محاكاة الطقس والمناخ، ما يمكنه من تطوير فهم شامل لديناميكيات الغلاف الجوي.ويسمح هذا الأمر للنموذج بالتفوق في مهام التنبؤ المختلفة، حتى في المناطق ذات البيانات المحدودة، أو الظروف الجوية القاسية.