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تكنولوجيا وعلوم

بينهن مغربية... 10 متنافسات على لقب ملكة جمال الـAI (صورة)

Lebanon 24
06-06-2024 | 01:56
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بينما ينظر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بإعجاب كبير لإطلاق أول مؤثرة مغربية أنشأها الذكاء الاصطناعي والتي اختير لها اسم "كنزة ليلي"، سرعان ما حصدت الأخيرة آلاف المتابعين لتصبح لها أسرة افتراضية تتكون من شقيقة زينة ليلي، والأخ مهدي ليلي.
 
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ظاهرة مغربية
 
واليوم تمكنت كنزة، المؤثرة المحجبة، من الوصول إلى المراحل النهائية لمسابقة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تنافس على لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي أو miss AI بعد أن نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة قصيرة تضم عشر أسماء.
يأتي هذا بينما تتقاسم كنزة يومياتها مع متابعيها على إنستغرام، سواء عن طريق مشاركة الصور أو القصص والفيديوهات تظهر خلالها وهي تمارس النشاطات التي تحبها كالرياضة والسفر والذهاب إلى السينما.
 
حتى إنها لم تفوت الفرصة لتشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته بمنافسات كأس إفريقيا للأمم.
وقد نشرت منذ إطلاقها شهر كانون الأول الماضي أكثر من 80 منشورا حظيت بعدد كبير من الإعجابات.


إلا أن هذا الإعجاب لم يمر مرور الكرام، حيث أثارت هذه المؤثرة الافتراضية التساؤلات حول الشخص الحقيقي الذي قام بتصميمها وإطلاقها.
تعليقا على ذلك، قالت عضوة لجنة تحكيم أول مسابقة لاختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، أيتانا لوبيز في تصريحات إعلامية، إن مستوى التفاصيل التي تطرق إليها المبدع في كل صورة بدءًا من الملابس وصولاً إلى الخلفيات رائع، ويستحق حقا مكانا في القائمة القصيرة.
كما عبرت لوبيز عن إعجاب لجنة التحكيم برسالة المؤثرة المغربية "كنزة"، وقدرتها على إشراك جمهور كبير مرتبط بالمجتمع المغربي وتمكين المرأة في الشرق الأوسط.
وقالت إنها توضح قوة منشئي الذكاء الاصطناعي في إيصال رسائل قوية إلى العالم.
1500 مشارك
 
يشار إلى أن 1500 من خبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة وإفريقيا وأميركا الجنوبية والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، يشاركون بالمسابقة.

كما سيتم استضافة المسابقة فى عالم افتراضي، مع لجنة تحكيم للمسابقة التي تضم أشخاصا واقعيين سيعملون على اختيار الشخصية المحظوظة لتتويجها بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.
وتنص قواعد مسابقة Miss AI والتي تنظمها منصة فان فو funvue، على أن الاختيار سيتم بناء على الجمال والنفوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.
في حين ستبلغ قيمة الجائزة الكبرى 5000 دولار نقدا مع "برنامج خاص لإرشاد الإبداع" بقيمة 3000 دولار. (العربية)

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

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