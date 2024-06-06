غوغل تطلق تطبيق Gemini في المملكة المتحدة وأوروبا

أعلنت شركة غوغل إطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini لنظام أندرويد في مناطق جديدة حول العالم، إذ بدأت الشركة إتاحته في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت غوغل قد بدأت إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة لمستخدمي نظام أندرويد في وقت سابق من هذا العام عندما أعادت تسميته من Bard إلى Gemini.

وفيما يتعلق بمستخدمي أجهزة iOS، فإن روبوت Gemini متاح في أجهزتهم كعلامة تبويب داخل تطبيق غوغل الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي سيحتاجون إلى الانتظار لبضعة أسابيع قبل وصول التطبيق إلى أجهزتهم، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويهدف روبوت الدردشة Gemini إلى استبدال مساعد غوغل التقليدي Google Assistant في أجهزة أندرويد، لكنه لا يدعم عدة مزايا حتى الآن، مثل التحكم في الوسائط والتذكيرات والتحكم الصوتي في التطبيقات على نطاق واسع.

وبالإضافة إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، أضافت غوغل الكثير من الخيارات إلى تطبيق Gemini مثل تشغيل الصوتيات من “يوتيوب ميوزيك”، وبدء التنقل تلقائيًا في الخرائط، وغيرها من الإضافات.

ووفقًا لصفحة الدعم المنشورة، يمكن تنزيل تطبيق Gemini لنظام أندرويد في أكثر من 150 دولة حول العالم حاليًا، ويدعم التطبيق 19 لغة مختلفة.

ويمكن استخدام المزيد من القدرات المتطورة في التطبيق من خلال اشتراك مأجور تطلق عليه غوغل اسم Gemini Advanced، وتتيحه للراغبين في الاشتراك مقابل 20 دولارًا أميركيًا.

ومع ذلك، يمكن تنزيل التطبيق مجانًا في أجهزة أندرويد المتوافقة لتجربة كافة المزايا المجانية التي يتيحها التطبيق دون مقابل، وهو يُعد بديلًا مثاليًا لتطبيق ChatGPT، نظرًا إلى كونه متوافقًا بنحو أكبر مع نظام أندرويد وتطبيقاته الأساسية. (ait news)